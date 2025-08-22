Reprodução/Instagram/@lucasguimaraes Cariúcha e João Liberato curtem festa juntos

O filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato , de 23 anos, foi visto em clima de muito amor e romance com a apresentadora Cariúcha. Os dois foram flagrados aos beijos e dançando animadamente na festa de João Silva, herdeiro de Faustão.

O evento, realizado nesta quinta-feira, 21, foi promovido pelo novo contratado do SBT para comemorar sua estreia no canal da Anhanguera. Vários famosos estiveram presentes, como Adriane Galisteu, Sônia Abrão, César Filho, Luiza Possi, entre outros.





Lucas Guimarães, colega de emissora de João Augusto, também registrou o momento dos beijos e carícias entre João Liberato e Cariúcha durante a festa do filho de Fausto Silva.





Ao perceber que estava sendo gravada, a famosa acabou reagindo: "Para!". No entanto, o pedido não impediu a divulgação do vídeo, que acabou sendo compartilhado nas redes sociais.

Cariúcha e João Liberato

Cariúcha atualmente faz parte do programa Fofocalizando, exibido no horário vespertino pelo SBT. Já João Augusto é filho do apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019.

Ao compartilhar o vídeo, Lucas Guimarães chegou a brincar com a situação, chamando a apresentadora de "Cariúcha Liberato", sugerindo uma possível união entre os dois. João Liberato riu da brincadeira do colega de emissora.

Ao ser procurada pelo jornalista Leo Dias sobre o romance com o rapaz, Cariúcha respondeu em áudio:

"Me deixa em paz, Leo, com meus bebezinhos" , disse a apresentadora.

Até agora, Cariúcha e João Liberato não se pronunciaram sobre o romance.