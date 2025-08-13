Instagram/Reprodução Faustão e família

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, afirmou nesta quarta-feira (13) que a recuperação do apresentador segue bem, após ele ter passado por transplantes de fígado e rim nos dias 06 e 07 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em publicação nos stories do Instagram, Luciana escreveu: “ Tudo indo bem!!! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho ”.

Faustão foi extubado no último sábado (09), recebendo alta da ventilação mecânica, segundo informou o Portal Leo Dias.

No último domingo (10), Dia dos Pais, Faustão recebeu a visita dos três filhos, Lara, João e Rodrigo, mas a esposa não pôde comparecer por estar se recuperando de uma gripe.





Histórico de saúde

O apresentador está internado desde maio de 2025 para tratar uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse, segundo nota do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos últimos dois anos, ele passou por quatro transplantes, de coração, rim e fígado.

Em agosto de 2023, Faustão recebeu um transplante cardíaco devido à insuficiência cardíaca diagnosticada em 2020.

Em fevereiro de 2024, passou por transplante de rim após complicações renais, seguido por um episódio de rejeição controlado.

Em dezembro de 2024, foi internado para tratar uma infecção que se estendeu até janeiro de 2025.

Mais recentemente, em agosto deste ano, ele realizou transplante de fígado e retransplante renal, procedimentos planejados há cerca de um ano, com órgãos provenientes de um único doador.