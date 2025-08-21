Ex-BBB Victor Hugo diz que fama atrapalha em apps de namoro e desabafa
O psicólogo Victor Hugo, ex-participante do BBB 20 , revelou nesta quinta-feira (21) que enfrenta dificuldades em aplicativos de namoro. Segundo ele, pretendentes desaparecem ou bloqueiam o contato ao perceberem que estão conversando com uma figura pública.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Victor explicou que o desabafo também serviu como estratégia de divulgação de seu novo single, Você Não Agrega .

O desabafo foi mais pelo marketing e para promover minha música, confesso (risos). Estou solteiro, e sim, muita gente faz fakes com minha foto. Então, quando realmente sou eu, algumas pessoas não acreditam ”, declarou.

Vim compartilhar um desânimo. Estou cansado de ser confundido com fake. Às vezes, o papo está super legal e começam a desconfiar que eu não sou eu. Sempre somem ou me bloqueiam ”, relatou.

Victor Hugo alerta para perfis falsos

O ex-BBB contou que já recebeu relatos de vítimas enganadas por golpistas que usam sua imagem.

Já mandaram prints de Victor Hugo fake até no Acre, que eu nunca sequer fui. Então, é importante tomarem cuidado para não caírem em golpes. Teve um rapaz no Maranhão que me mandou no Instagram uma vez que foi vítima de um encontro fake e levaram o celular dele .”

Victor reforçou a orientação para que fãs e interessados em contato verifiquem a autenticidade dos perfis.

Então, acho bom alertar. Não me acho famoso como tão dizendo por aí, acho que sou reconhecido por quem é fã de BBB e da Bolha e ponto. É inegável que virei um meme e, com a exposição, vem os riscos. Procuro também tomar cuidado com isso. Se não tiver perfil verificado, não sou eu! Essa é a dica que dou ”, completou.

