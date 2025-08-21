Instagram Ex-BBB Victor Hugo diz que fama atrapalha em apps de namoro e desabafa

O psicólogo Victor Hugo, ex-participante do BBB 20 , revelou nesta quinta-feira (21) que enfrenta dificuldades em aplicativos de namoro. Segundo ele, pretendentes desaparecem ou bloqueiam o contato ao perceberem que estão conversando com uma figura pública.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Victor explicou que o desabafo também serviu como estratégia de divulgação de seu novo single, Você Não Agrega .

“ O desabafo foi mais pelo marketing e para promover minha música, confesso (risos). Estou solteiro, e sim, muita gente faz fakes com minha foto. Então, quando realmente sou eu, algumas pessoas não acreditam ”, declarou.

“ Vim compartilhar um desânimo. Estou cansado de ser confundido com fake. Às vezes, o papo está super legal e começam a desconfiar que eu não sou eu. Sempre somem ou me bloqueiam ”, relatou.

Victor Hugo alerta para perfis falsos

O ex-BBB contou que já recebeu relatos de vítimas enganadas por golpistas que usam sua imagem.

“ Já mandaram prints de Victor Hugo fake até no Acre, que eu nunca sequer fui. Então, é importante tomarem cuidado para não caírem em golpes. Teve um rapaz no Maranhão que me mandou no Instagram uma vez que foi vítima de um encontro fake e levaram o celular dele .”

Victor reforçou a orientação para que fãs e interessados em contato verifiquem a autenticidade dos perfis.

“ Então, acho bom alertar. Não me acho famoso como tão dizendo por aí, acho que sou reconhecido por quem é fã de BBB e da Bolha e ponto. É inegável que virei um meme e, com a exposição, vem os riscos. Procuro também tomar cuidado com isso. Se não tiver perfil verificado, não sou eu! Essa é a dica que dou ”, completou.