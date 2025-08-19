Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Sede do Superior Tribunal de Justiça

Por 3 votos a 2, odecidiu, nesta terça-feira (19), manter o contrato de afiliação entre ae a

Segundo informado ao iG Gente pela assessoria do STJ, o voto vencedor foi do ministro Humberto Martins, presidente da turma.

Entenda o impasse entre a Rede Globo e a afiliada de Alagoas

De acordo com o STJ, a Globo Comunicação e Participações S.A entrou com recurso no Tribunal de Justica de Alagoas contra a decisão que determinou a prorrogação do contrato entre a emissora carioca e a nordestina.

A extensão prevista era de cinco anos. A Globo argumentou que a decisão é incompatível com o que entende o STJ para casos assim.

O ministro, no entanto, entendeu que rever a decisão do TJAL esbarraria na Súmula 7 do STJ, que impede recurso especial em caso de pedido de reexame de provas, como foi o caso.