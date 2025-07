Reprodução Carolina Dieckmmann desmente boato de briga com Gominho nas redes

A atriz Carolina Dieckmmann desmentiu nesta sexta-feira (25), por meio das redes sociais, o boato de que teria brigado com o apresentador Gominho. A informação circulou durante o velório de Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Carolina disse que os dois não se encontraram, mas trocaram mensagens carinhosas.

" Estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo que é de irmandade ", escreveu. A mensagem foi publicada em resposta aos rumores que surgiram na internet após a morte da cantora, no domingo (20), em decorrência de um câncer no intestino.

Carolina usou um tom direto para negar qualquer conflito. “ Parem de ser doidos gente... Preta só plantou amor, vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? ”, escreveu no início do post. Ela explicou que ainda não se encontrou com o apresentador, mas reforçou que não existe desavença.

“ Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora ”, completou.

No mesmo dia, Gominho também negou qualquer briga. Em entrevista ao programa Mais Você , da TV Globo, ele falou sobre o momento de luto. “ Estou sentindo dor há muito tempo. Preciso reorganizar a minha vida. Ninguém me expulsou de lugar nenhum. Disseram que brigaram com a família, que eu briguei com a Carol. Nada disso .”

Durante a participação no programa, Gominho chorou ao falar da cantora. Ele era amigo próximo de Preta e foi visto em diversas ocasiões ao lado dela, inclusive nos momentos mais delicados do tratamento.

Despedida de Preta Gil reúne famosos e fãs

O velório de Preta Gil aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e reuniu fãs, amigos e familiares. A artista morreu aos 50 anos, em Nova York. Um telão exibiu imagens da trajetória da cantora desde a infância até a fase adulta.

Famosos como Thiaguinho, Ludmilla, Maju Coutinho e a primeira-dama Janja da Silva passaram pelo local. Familiares e amigos próximos usaram roupas brancas com fotos da cantora como homenagem. O corpo seguiu em cortejo para cremação no Cemitério da Penitência.