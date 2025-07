Reprodução Carolina Dieckmmann, que esteve nos Estados Unidos com Preta, se despediu da amiga; ao fundo, Caio Blat

Amigos e familiares de Preta Gil usaram roupas brancas no velório da cantora, que ocorreu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A escolha da cor seguiu tradições do Candomblé, religião praticada por Preta, como forma de homenagem espiritual e sinal de respeito à sua fé.





Segundo o Jornal Nacional , nos últimos dias de vida, Preta Gil tentou retornar ao Brasil. A cantora embarcou em uma UTI aérea, mas morreu ainda nos Estados Unidos, dentro de uma ambulância, a caminho do hospital em Nova York, no domingo (20).

Simbologia religiosa marcou a despedida

No Candomblé, o branco representa luto, purificação e conexão com Oxalá, orixá associado à paz e à espiritualidade. Por isso, a cor é usada em momentos de passagem. A escolha foi feita por parentes e amigos próximos como forma de reverência à artista.

Francisco Gil, filho da cantora, apareceu de branco ao lado da namorada Alane Dias. Outros familiares, como José Gil, também optaram pela cor. Camisetas estampadas com a imagem da cantora foram vistas entre amigos íntimos, como O Kannalha, Malu Mader e Jude Paulla.

Entre os artistas que participaram da despedida usando branco estavam Maju Coutinho, Taís Araújo, Regina Casé, Fernanda Paes Leme, Alice Wegmann, Luiz Miranda, Caio Blat e Janja Lula da Silva.

Após o velório aberto ao público, o corpo seguiu em cortejo para o Cemitério da Penitência, no Caju. Uma cerimônia restrita será realizada antes da cremação, conforme desejo da cantora manifestado ainda em vida.

Preta Gil morreu aos 50 anos, após luta contra um câncer no intestino.