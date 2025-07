Reprodução/TV Meio Repórter da TV Meio é agredido ao vivo





O repórter Denis Constantino, da TV Meio, foi agredido com um tapa no rosto durante uma reportagem por uma mulher grávida. Tudo aconteceu enquanto o jornalista fazia a cobertura de uma operação do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). O incidente ocorreu na última quinta-feira (24/7), em Teresina–PI, enquanto o profissional tentava investigar a suspeita detida por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas.





O momento da agressão foi registrado quando Denis questionou a mulher sobre entorpecentes apreendidos nas proximidades de sua residência. A suspeita reagiu com hostilidade às perguntas do jornalista durante uma entrada ao vivo.





Antes de ser colocada na viatura, a mulher já apresentava comportamento agressivo, fazendo gestos em direção à câmera. O tapa causou sangramento no rosto do repórter da TV Meio.

A agressora está grávida de quatro meses e negou qualquer envolvimento com as drogas encontradas:

"Essa droga não é daqui não, que acharam aqui. Foi encontrada por acaso dentro da minha casa, não foi não. Meu pai tem dinheiro, meu pai é rico. Bando de otário" , afirmou.

No local, o jornalista recebeu o apoio do delegado Samuel Silveira, que o orientou a registrar um boletim de ocorrência:

“Eu quero lhe convidar para ir ao DENARC fazer um boletim de ocorrência. Ela já vai ser autuada por tráfico de drogas e agora, em face dessa agressão, temos mais um crime contra ela” , disse o delegado.

Sobre a TV Meio

A TV Meio é uma tradicional emissora de televisão brasileira, concessionada na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Apesar disso, sua sede administrativa e operacional está localizada em Teresina–PI.

A emissora transmite sua programação por meio do canal 7 e é responsável por gerar o conteúdo da Rede Meio, uma rede de televisão regional de grande relevância no Nordeste, pertencente ao influente Grupo Meio.

Fundada em 1985, inicialmente com o nome de TV Timon, a emissora nasceu com o objetivo de fortalecer a comunicação regional e oferecer uma programação voltada aos interesses locais. Pouco tempo depois, em 1995, adotou o nome TV Meio Norte, consolidando-se como uma marca de peso na televisão nordestina.

Ao longo de sua história, passou por diferentes fases e parcerias importantes. Entre os anos de 1986 e 2000, foi afiliada ao SBT, exibindo conteúdos nacionais e locais em uma grade diversificada. Em seguida, de 2000 a 2010, firmou nova afiliação, desta vez com a Band.

A partir de 2011, a emissora passou a operar de forma totalmente independente, abrindo espaço para a produção própria e o fortalecimento de sua identidade editorial.