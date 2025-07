João Pedro Lima/Portal iG Janja e Margareth Menezes comparecem ao velório de Preta Gil

Na manhã desta sexta-feira (25), o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe familiares, amigos, fãs e personalidades públicas para a despedida da cantora e atriz Preta Gil, falecida no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer de intestino. A cerimônia, aberta ao público, está sendo marcada por manifestações de afeto e solidariedade.

A primeira-dama Janja da Silva compareceu ao velório por volta das 10h para prestar condolências à família. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também esteve presente, destacando a importância artística e cultural de Preta Gil. O vice prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri (PSD), compareceu.





A equipe do Portal iG está no local para acompanhar toda a movimentação e registrar os momentos de despedida entre familiares, amigos e fãs, trazendo cobertura completa deste momento.





Desde as 9h30, quando os portões foram abertos, centenas de fãs ocupam a Cinelândia, região central do Rio, muitos deles portando cartazes em homenagem à artista. No saguão do Theatro, um telão exibe imagens de Preta, enquanto coroas de flores enviadas por admiradores enfeitam o espaço.

O velório segue até as 13h, seguido por um cortejo fúnebre conduzido pelo Corpo de Bombeiros, que percorrerá ruas do Centro, incluindo o trajeto do Circuito de Blocos de Carnaval "Preta Gil", criado em sua homenagem. A Prefeitura do Rio interditou vias próximas para acomodar o público.

Às 15h, o corpo será levado à capela ecumênica do Crematório da Penitência, onde uma cerimônia privada reunirá familiares e amigos próximos até as 17h, seguida de cremação.





Preta Gil, filha do cantor Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, lutava contra o câncer desde 2023. Após uma cirurgia inicialmente bem-sucedida, a doença retornou em forma de metástase em agosto de 2024. Ela deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.