Reprodução/Internet João Lucas faz piada com ingressos de turnê

João Lucas brincou nas redes sociais com a baixa procura por ingressos de sua nova turnê. O genro de Xuxa Meneghel apareceu ensaiando e ironizou a situação. “Ensaiando o show para as 3 pessoas que compraram ingresso pra minha turnê”, escreveu o marido de Sasha Meneghel.

Turnê do marido de Sasha Meneghel

Na legenda, João Lucas ainda acrescentou: “Pelo menos minha mãe, a Sasha e a Xuxa vão”. A publicação repercutiu entre seus seguidores, que reagiram com mensagens de apoio. “Eu vou e levo a família inteira!”, comentou uma usuária. Outro fã escreveu: “Pode contar comigo em BH, meu ingresso já tá garantido!” Já uma terceira completou: “Comprei e tô ansiosa! Você merece teatro lotado!”, disse.

A turnê marca o início da fase de shows de João Lucas após o lançamento de seu primeiro álbum, em novembro de 2024. Os espetáculos, segundo ele, representam a chance de apresentar as canções ao vivo com sua banda e se conectar com o público de forma mais direta. O repertório será composto por faixas autorais e novas versões das músicas do disco.

“Essa turnê é uma extensão do disco. Além de ser a realização de um sonho, é uma chance de me apresentar ao público de forma ainda mais próxima, e agora ao vivo com minha banda. Quero que as pessoas se sintam parte dessa história, se divirtam, cantem comigo, dancem e se vejam em cada canção”, declarou.