O corpo de Preta Gil chegou por volta das 7h ao Theatro Municipal , no Rio de Janeiro, onde está ocorrendo o velório da cantora. Ele será aberto ao público das 9h às 13h, e a despedida contará com um cortejo no circuito dos blocos de carnaval.

Várias ruas no sentido do local passaram por interdições para o acolhimento dos fãs, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Equipes do Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb participarão de todo o esquema.





Conforme o município, o cortejo passará pelo circuito dos megablocos da cidade, que recebeu o nome da cantora. Bastante ligada à cultura, Preta Gil sempre foi uma incentivadora do carnaval de rua e comandava o "Bloco da Preta".





Reprodução: João Pedro Lima Velório da cantora Preta Gil





A movimentação nas proximidades do Theatro Municipal começou por volta das 19h. O corpo da atriz chegou ao Aeroporto de Guarulhos na quinta-feira e foi levado ao Rio na manhã seguinte.

O Portal iG está no local acompanhando o velório.

