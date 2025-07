Reprodução Instagram - 17.9.2024 Mário Gomes

Mário Gomes, de 72 anos, entrou para o time dos famosos adeptos da harmonização facial. O artista passou pela intervenção estética facial, cujo resultado foi revelado na última quinta-feira (24), durante o "Fofocalizando", do SBT.



Reprodução Instagram/ SBT Antes e depois de Mário Gomes





O veterano afirmou ter gostado da forma como o rosto ficou depois do procedimento. "Olha, eu achei ótimo. Estou muito satisfeito. Obviamente que a gente fica preocupado, mas depois a gente vai entendendo", declarou na atração vespertina.





"Uma das maiores transformações foi a do Mário Gomes. Ele chegou a negar o convite antes. Ele achava que não ia ficar natural, mas foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele, ele achou isso", disse Mariana Avallone, uma das profissionais que realizou a harmonização.

Cariúcha, uma das apresentadoras do programa exibido na emissora da família Abravanel, enfatizou que o ator estava com um aspecto mais jovial depois da intervenção. "Tirou aquele aspecto de casca do rosto dele. Dinheiro é muito bom. Com dinheiro, vocês não envelhecem. Quem fica feio é pobre", brincou.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, os internautas se surpreenderam com o resultado. "Um dos primeiros que vi que ficou bom", pontuou uma. "Também gostei", afirmou uma segunda.

"Ficou excelente, extremamente natural", opinou uma terceira. "Ficou muito bom. Parece que saiu dos 70 anos e desceu para 50. Ficou incrível. Parabéns", disse ainda uma quarta espectadora.