Reprodução: TV Globo Gominho participa do programa da Ana Maria Braga





Gominho foi o convidado do Mais Você desta sexta-feira (25). Um dos melhores amigos de Preta Gil, o famoso relembrou a amizade com a cantora e as críticas que recebeu de algumas pessoas no final do tratamento de câncer da filha de Gilberto Gil.

Ele frisou que quando postou em sua página pessoal que estava procurando um apartamento, algumas pessoas passaram a pensar que ele havia brigado com a família, além dos amigos da cantora. No entanto, o apresentador contou que ficou três anos ao lado de Preta.





"Eu estava procurando apartamento para sair da casa dela, e as pessoas começaram a cogitar um monte de coisa muito chata: que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol [Carolina Dieckmann], e não era isso, Ana. Eu só estava vivendo aquilo com ela há dois anos. Eu precisava sair dali, não fazia bem" , disse.

O apresentador comentou que voltou ao Brasil, depois de um tempo em Nova York, porque já havia entendido que a situação da amiga era difícil. Ele contou que Preta "não tinha mais o olhar, não tinha ânimo".

"Foi muito doido. Quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido. Ela pegou minha mão assim e olhou com um olhar que não tinha mais olhar... não tinha mais vida, não tinha ânimo, não tinha nada" , contou.

Por fim, o artista revelou que viveu o luto da morte da amiga antecipado:

"Então, assim... eu morava com ela. Pra tomar banho, eu passava pelo closet dela, abraçava as roupas dela, cheirava, chorava... Foram duas semanas assim. Meu luto começou ali já, sabe? Tem duas semanas... e o cansaço. Eu sabia que não iria conseguir mais vê-la. E esse cansaço de vê-la sofrer assim... é muito ruim ver alguém que você ama sofrer" , frisou.

"E batalhando, batalhando... e aquela batalha começa a esmorecer um pouco. As coisas vão mudando", disse.

No fim da atração, Ana Maria Braga, então, contou que Gominho estava indo para o Rio se despedir da cantora:

"Eu tô ainda indo pegar lá o velório, a cremação", disse o artista.

Morte de Preta Gil

Preta Gil enfrentou uma grande batalha contra o câncer e se preparava para voltar ao Brasil quando acabou passando mal e não resistiu. A cantora tinha 50 anos sendo diagnosticada em 2023 com câncer no intestino.

Após os trâmites nos Estados Unidos, o corpo de Preta Gil chegou ao Brasil nesta quinta-feira (24). O velório, aberto ao público, acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. De lá, o corpo segue em cortejo pelo centro da cidade até o crematório no Caju.

O circuito, que será realizado em um carro de bombeiros, é famoso pelos megablocos no Rio de Janeiro e foi rebatizado pela prefeitura em homenagem à cantora como Circuito Preta Gil.