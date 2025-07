Reprodução Instagram @pretagil Preta Gil em último vídeo publicado na web

Preta Gil morreu aos 50 anos, neste domingo (20). A última aparição da cantora, compositora, empresária, apresentadora e atriz ocorreu há uma semana, no domingo passado (13), quando ela surgia se divertindo com amigos.

Assista:





Na postagem, que ultrapassou a marca de 18 milhões de visualizações e superou a marca de 190 mil curtidas, ela aparecia fazendo a trend que viralizou em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.

Trata-se da brincadeira envolvendo a música “Dame Un Grrr”, feita por Fantomel e Kate Linn. Na ocasião, a filha de Gilberto Gil estava com um pijama azul e havia deixado os cabelos presos em um coque.

Ela estava acompanhada de Dito Espinheira, Jude Paulla e Cynthia Salgado. Na legenda, ela demonstrou a felicidade em estar acompanhada de figuras tão importantes para ela.

"Nosso domingo em Nova York com muita gaiatice que eles fazem comigo", brincou Preta na postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 12 milhões de seguidores.

Entenda

Preta Gil estava em Nova York para fazer um tratamento experimental contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023 e que entrou em remissão no final do mesmo ano. A doença retornou em quatro locais do corpo, em agosto de 2024, sendo dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.