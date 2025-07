Reprodução: Globo Preta Gil é homenageada em Vale Tudo





Após diversas homenagens a Preta Gil (1974–2025) ao longo da programação desta segunda-feira (21), a Globo exibiu mais uma homenagem à cantora, falecida no último domingo (20). A música Brasil, eternizada na voz de Gal Costa (1945–2022) na abertura de Vale Tudo, foi substituída por uma versão interpretada pela filha de Gilberto Gil.

No fim da abertura da novela, no momento em que Gal aparecia cantando o hit em um arquivo, a imagem foi trocada por uma foto de Preta, acompanhada da mensagem:

"É assim que vamos lembrar de você, Pretinha. Essa voz impactante, essa energia de animar uma multidão. Sua luz, força e garra estarão para sempre em nossa história. Hoje, Vale Tudo e o Brasil te homenageiam. Te amamos muito!" , publicou a emissora no X.





A homenagem em Vale Tudo foi a forma que a equipe da novela das nove encontrou para relembrar a carreira musical e também a participação de Preta nas novelas. Inclusive, ela chegou a ser cotada para cantar o tema da nova versão da trama.

De acordo com o F5, Globo e Preta negociaram sua gravação para o hit Brasil, a fim de ser a nova abertura da novela protagonizada por Taís Araújo. No entanto, as partes decidiram que ela deveria priorizar o tratamento contra o câncer, e a versão de Gal foi mantida.

Preta Gil chegou a cantar Brasil em sua última aparição na TV, durante o Domingão com Huck. Em 30 de março, ela participou do programa para fazer a transição entre Mania de Você e Vale Tudo. Afilhada de Gal Costa, ela foi escolhida para representar a madrinha nesse momento histórico.

Após entoar Brasil, Preta falou sobre a luta pela vida:

"Eu tenho muita gratidão de poder estar passando por tudo isso que eu tô passando, que não é fácil, com o apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade" , disse.

Morte de Preta Gil

Preta Gil enfrentou, por quase dois anos, um tratamento contra um câncer no intestino. Sua equipe de comunicação confirmou sua morte no último domingo. Nas últimas semanas, a artista esteve nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.

Em dezembro, ela passou por uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.