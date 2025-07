Reprodução/redes sociais Morre a cantora Preta Gil





Preta Gil faleceu aos 50 anos neste domingo (20). A cantora, empresária e compositora estava em tratamento contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, que entrou em remissão no final do mesmo ano.

No entanto, em agosto de 2024, a doença voltou, atingindo quatro regiões do corpo: o peritônio (metástase), dois linfonodos e um nódulo no ureter.

*Reportagem em atualização