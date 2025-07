Reprodução Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Carolina Dieckmman, de 46 anos, comoveu a web ao publicar um texto emocionante para se despedir de Preta Gil. A filha de Gilberto Gil, que atuava como cantora, compositora, atriz e apresentadora, faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

No ar como Leila em "Vale Tudo", Dieckmmann estava fora do Brasil para acompanhar a melhor amiga, que teve uma piora no quadro de saúde durante os últimos dias.

"Eu não sei o que dizer. Estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho -incessantemente- esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você, foi o maior presente do mundo", começou.





"O universo se abriu para que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... e eu vim. Eu ainda estou aqui, Preta. Eu vim, eu vim. Descansa, meu amor. Como você lutou", acrescentou.

Dieckmmann ressaltou a falta que Preta Gil fará na vida dela e agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido. "Vai ser muito difícil, mas é uma bênção o tempo q tivemos. E nosso amor é muito maior", afirmou.

"Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro! Amores, obrigada pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é Preta Gil", concluiu.

Preta Gil viajou a Nova York para se submeter a um tratamento experimental contra o câncer colorretal, que havia sido diagnosticado em janeiro de 2023 e entrou em remissão no fim daquele ano. No entanto, em agosto de 2024, a doença voltou a se manifestar em quatro pontos do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo localizado no ureter.