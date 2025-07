Reprodução Fê Paes Leme diz que romance com João Vicente foi discreto

A atriz Fernanda Paes Leme revelou nesta terça-feira (1º) que viveu um romance discreto com João Vicente de Castro no início da década passada. A apresentadora contou que o relacionamento aconteceu antes do ator engatar namoro com Sabrina Sato, em 2013, e preferiu manter tudo longe dos holofotes.

O relato foi feito durante participação no podcast Close Errado , apresentado por Jana Rosa e Camila Fremder, no YouTube . Fernanda classificou a história como um envolvimento leve, sem rotular João como ex-namorado. “ Ele não é meu ex-namorado. Tive um leve momento [apaixonada] ”, afirmou.

Fernanda explicou que conheceu João pelas redes sociais entre 2009 e 2010, quando ambos ainda estavam em outros relacionamentos. “ Conheci o João virtualmente no antigo Twitter. A gente ficou amigo quando eu namorava e ele era casado com a Cleo Pires .”

Com a solteirice de ambos, o flerte começou e os encontros passaram a acontecer em segredo.

“ A gente ficou. Eu não queria mostrar que eu tinha ficado. A gente ficava escondido, era ótimo. Todo mundo achava que a gente era muito amigo, era divertidinho. Da turma, ninguém sabia .”

O relacionamento, segundo Fernanda, terminou de forma inesperada.

“ Depois de um tempinho começou a rolar um coraçãozinho, os dois meio assim, ele pegou um voo com a Sabrina Sato. Aí que entra a Sa. E a Sabrina é incrível, um acontecimento .”

Fernanda admitiu ter se magoado com a falta de diálogo.

“ Falei que antes de qualquer coisa a gente era amigo, ele poderia ter conversado comigo, dado um toque. Ninguém sabia, só os dois, eu senti essa energia .”

Apesar do incômodo, a atriz deixou claro que não havia compromisso entre os dois, apenas uma conexão afetiva e companheirismo.

“ Fiquei um pouco magoada. Não tinha nada combinado entre a gente, mas tinha uma amizade e um amor muito grande .”