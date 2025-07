Reprodução: GNT Eliana homenageia Preta Gil





Eliana abriu o programa Saia Justa da última quarta-feira (23) com uma homenagem a Preta Gil, que morreu no domingo (20), em Nova Iorque. A apresentadora destacou a "força" e a "luz da cantora", além de desejar condolências a toda a família Gil.

“O Saia Justa hoje é gravado. A gente estava de férias quando fomos impactadas pela notícia da despedida da nossa querida Preta Gil. E não daria para começar este programa sem dedicar esse momento a ela” , iniciou.





Eliana também destacou o grande talento da artista:

“Preta será muito mais do que uma artista. Uma grande presença, uma potência. E ela segue como modelo, espelho e voz para tantas mulheres que aprenderam com ela a se libertar dos padrões, das amarras, da culpa” , disse.

“Um farol para quem nunca se sentiu representada, para quem busca abrigo no amor, na liberdade, na arte. A generosidade, a inteligência e o humor da Preta estão gravados no sofá do Saia, assim como sua vulnerabilidade e força ancestral. E sua história ficará para sempre, assim como na música tatuada na sua pele, na sua alma” , continuou.

Por fim, ela desejou conforto a toda a família Gil, especialmente à sua colega de palco e irmã de Preta, a apresentadora Bela Gil:

“Drão, esse amor verdadeiro estende-se infinito. Todo o nosso amor, respeito e sentimento à família Gil. E para você, querida Bela, e para todos que foram tocados pela luz de Preta. Hoje, a gente...” , finalizou.

Morte de Preta Gil

Preta Gil enfrentou, por quase dois anos, um tratamento contra um câncer no intestino. Nas últimas semanas, a artista esteve nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.

Em dezembro, ela passou por uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.

O corpo da cantora será velado na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a família nas redes sociais, a cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h.