repridução/instagram Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon, os filhos Kelly, Jack, genros e netos

Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, com uma fortuna estimada em US$ 220 milhões, o equivalente a mais de R$ 1,2 bilhão. O cantor acumulou esse patrimônio ao lado da esposa e empresária, Sharon Osbourne, após mais de cinco décadas de carreira.

A estimativa foi divulgada pelo site Celebrity Net Worth e reforçada pela Finance Monthly , publicação britânica especializada no mercado financeiro. Com o valor, Ozzy estava entre os 40 roqueiros mais ricos da atualidade e era apontado por fãs e veículos especializados como o vocalista de metal mais bem remunerado dos últimos tempos.

Conhecido como “ Príncipe das Trevas ”, o artista britânico ganhou fama nos anos 1970 como vocalista do Black Sabbath. Mais tarde, em carreira solo, lançou hits como Crazy Train e Mr. Crowley . Ele também participou do reality The Osbournes , exibido nos anos 2000.

Show de despedida foi dias antes da morte

Ozzy morreu 17 dias após fazer um show de despedida com antigos companheiros do Black Sabbath. A apresentação ocorreu em 5 de julho. Desde 2020, o músico enfrentava complicações do Mal de Parkinson e havia passado por diversas cirurgias na coluna, que limitaram sua mobilidade e capacidade de se apresentar ao vivo.

A família confirmou o falecimento pelas redes sociais, mas não informou a causa da morte. Em nota, Sharon, com quem era casado desde 1982, agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que Ozzy “ lutou até o fim como sempre fez: com coragem, humor e amor à música ”.

Além de turnês mundiais e vendas de discos, Ozzy lucrou com direitos autorais, merchandising, royalties de streaming e participações na televisão. Boa parte de sua renda também veio de contratos com marcas e de sua linha de produtos licenciados.

O cantor deixa seis filhos e netos, além de um legado como um dos maiores nomes do heavy metal . O impacto de sua morte foi sentido por artistas do mundo inteiro, que prestaram homenagens nas redes sociais e em entrevistas.

“ Uma verdadeira lenda se foi ”, disse James Hetfield, do Metallica. “ Ele abriu caminho para todos nós e fez isso do jeito mais louco e genial possível ”, escreveu.