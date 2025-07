Reprodução Ozzy e Sharon Osbourne se separaram após 33 anos de casamento

O cantor e vocalista do Black Sabbath Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. O artista, que sofria do mal de Parkinson, deixou uma herança estimado em US$ 220 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão). Entretanto, ele já passou por problemas financeiros que o obrigou a tomar medidas drásticas.

Em 2011, Ozzy e Sharon Osbourne colocaram à venda a mansão que possuíam em Beverly Hills para quitar dívidas fiscais. A casa foi vendida por cerca de R$ 25 milhões (US$ 12,5 milhões à época) após a Receita americana cobrar US$ 1,7 milhão em impostos atrasados. O imóvel tinha arquitetura georgiana e foi projetado por Paul R. Williams, famoso por construir residências para celebridades como Frank Sinatra.

A mansão, construída em 1955, contava com piscina, spa ao ar livre, academia, bar privativo, hall de mármore e uma sala de jantar para até 20 pessoas. Era considerada uma das propriedades mais luxuosas da região. Segundo tabloides britânicos, havia risco de penhora do imóvel, caso a dívida não fosse quitada. A filha do casal, Kelly Osbourne, também devia mais de US$ 30 mil em tributos referentes a 2009.

Em entrevista ao Sunday Mirror , um especialista afirmou que a família poderia perder não só a mansão de Los Angeles, mas também a casa de praia avaliada em US$ 10 milhões, em Malibu. A informação foi publicada pelo Daily Mail . No X, antigo Twitter, Sharon escreveu: “ Você não pode contar com ninguém a não ser você mesmo. Você precisa cuidar de perto de seus próprios negócios. Minha culpa... aprendi a lição ”.

Nova venda de mansão em 2022 inclui mudança de país

Onze anos depois, em 2022, Ozzy e Sharon decidiram se mudar dos Estados Unidos para o Reino Unido e voltaram a colocar uma mansão à venda. O imóvel, localizado em Hancock Park, em Los Angeles, foi anunciado por US$ 18 milhões, cerca de R$ 98 milhões na cotação da época. A casa, com estilo mediterrâneo, tem seis quartos, 11 banheiros e mais de 3.300 m².

O casal comprou o imóvel em 2015 por US$ 12 milhões do produtor de filmes Oren Koules. Segundo relatos, a casa nunca havia sido colocada no mercado, mas os Osbourne viram fotos da propriedade em uma revista e fizeram uma proposta irrecusável. Caso fosse vendida pelo preço total, seria uma das mais caras do bairro, atrás apenas da antiga casa de Shonda Rhimes, negociada por US$ 21 milhões.

Em entrevista ao jornal The Mirror , Ozzy afirmou que os altos impostos na Califórnia motivaram a mudança. “ Se eles melhorarem os impostos, eu posso voltar ”, disse o cantor. Mesmo com a mudança para Buckinghamshire, na Inglaterra, os Osbourne seguiram com propriedades nos Estados Unidos, incluindo dois apartamentos no prédio Sierra Towers, comprados entre 2014 e 2022.

A venda aconteceu pouco depois de Ozzy passar por uma cirurgia delicada na coluna. O procedimento foi necessário para remover pinos colocados em 2003, após um acidente de triciclo, e em 2019, após uma queda em casa. No mesmo ano, o músico foi diagnosticado com Parkinson.