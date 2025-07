Reprodução/Instagram Ozzy Osbourne





Ozzy Osbourne, o lendário Príncipe das Trevas e uma das estrelas mais icônicas do heavy metal, morreu, nesta terça-feira (22). Ele tinha 76 anos.

A causa da morte não foi informada. Em comunicado à imprensa, a família pede por privacidade e ressalta que estava "cercado de amor".

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis."

Osbourne lutava contra a doença de Parkinson desde janeiro de 2020.

Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.

reprodução/instagra @RossHalfin Ozzy Osbourne









O cantor, que vendeu mais de 100 milhões de discos, começou a carreira em sua cidade natal, Birmingham, em 1969, como o primeiro vocalista do Black Sabbath. Ele eternizou sucessos que incluíam Iron Man, War Pigs e Paranoid , Ozzy se se firmou como frontman de uma banda popular e controversa.

O grupo, assim como o próprio Ozzy, eram frequentemente lembrados pelos críticos por abordarem temas sombrios e, às vezes, "satânicos" em sua música .

"Quando começamos a fazer shows, lá atrás, assim que tocávamos os acordes iniciais dessa música, as garotas na plateia surtavam", disse Osbourne em entrevista ao site NME em 2016. "Elas achavam que éramos amigas do Satanás ou algo assim. Foi aí que começou toda essa coisa de 'Príncipe das Trevas'", explicou ele sobre a origem do apelido.

Ozzy foi demitido da banda em 1979 por abuso de álcool e drogas, o que ele mais tarde revelou ter parecido "hipócrita" na época. Foi então que Sharon Arden, filha do empresário do Black Sabbath, Don Arden, decidiu administrá-lo como artista solo.

Ele gravou 12 álbuns solo com sucessos como “Crazy Train”, “Mama, I'm Coming Home” e “No More Tears” . Ozzy vendeu mais de 100 milhões de álbuns como artista solo e membro do Black Sabbath.

Tanto a banda quanto Ozzy, como artista solo, foram introduzidos no Hall da Fama da Música do Reino Unido em 2005. Ele entrou para o Hall da Fama do Rock & Roll como membro do Black Sabbath em 2006.

Reprodução/Instagram Ozzy Osbourne





Nascido John Michael Osbourne em Birmingham, Inglaterra, em 3 de dezembro de 1948, ele recebeu o apelido de “Ozzy” na escola primária.

Sua infância foi desafiadora, no entanto, a música lhe proporcionou uma saída. Aprender era difícil para ele devido à dislexia , e o futuro membro do Hall da Fama do Rock & Roll alegou ter sido abusado sexualmente quando tinha 11 anos. Em sua biografia, ele chegou a revelar que tentou suicídio quando era adolescente.

repridução/instagram Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon, os filhos Kelly, Jack, genros e netos