Reprodução/Youtube Último show de Ozzy Osbourne foi semanas antes da morte

Uma noite histórica marcou o adeus definitivo de Ozzy Osbourne aos palcos e a reunião da formação original do Black Sabbath. O evento "Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow", realizado no dia 5 de julho, no estádio Villa Park, em Birmingham, cidade onde a banda surgiu em 1968, emocionou fãs do mundo todo com performances carregadas de nostalgia e simbolismo.





Ozzy Osbourne: Um adeus grandioso

Aos 76 anos e enfrentando sérios problemas de saúde – incluindo Parkinson e sequelas de cirurgias na coluna –, Ozzy não conseguiu ficar de pé durante sua apresentação, mas isso não diminuiu a energia do "Príncipe das Trevas". Sentado em um trono negro adornado com detalhes dourados e caveiras, ele comandou um setlist repleto de clássicos, como "I Don’t Know", "Mr. Crowley", "Mama, I’m Coming Home" e "Crazy Train".

Visivelmente emocionado, Ozzy agradeceu ao público: "Vocês não têm ideia de como eu me sinto. Obrigado, do fundo do meu coração" .

A apresentação foi encerrada sob uma chuva de papel picado metálico, enquanto os fãs gritavam seu nome em coro.

O reencontro lendário do Black Sabbath

O momento mais aguardado da noite foi a volta dos quatro membros originais do Black Sabbath: Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (baixo), Bill Ward (bateria) e Ozzy Osbourne (vocal). Foi a primeira vez em 20 anos que a formação clássica se apresentou junta.

O set começou com o som icônico de "War Pigs", seguido por "N.I.B.", "Iron Man" e o encerramento explosivo com "Paranoid". A plateia cantou em uníssono, celebrando a banda que moldou o heavy metal.

"Obrigado por nos permitir viver esse estilo de vida. Nós amamos vocês", disse Ozzy, antes dos fogos de artifício iluminarem o céu de Birmingham.

Homenagens e legado

O festival, que teve ingressos esgotados meses antes, contou com atrações como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera e Alice in Chains, que interpretaram clássicos do Sabbath. Artistas como Steven Tyler (Aerosmith) e Ronnie Wood (Rolling Stones) também prestaram tributo.

Um capítulo que se encerra

Ozzy, que não se apresentava desde 2018, confirmou que este foi seu último show.

"Não quero morrer em um quarto de hotel. Quero passar o resto da minha vida com minha família", afirmou em entrevista recente ao The Guardian.

Parte da renda foi doada a instituições de caridade, incluindo a Cure Parkinson’s.