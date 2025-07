Reprodução/Youtube Gastão Moreira se despede de Ozzy Osbourne, seu grande ídolo

O apresentador e jornalista musical Gastão Moreira usou as redes sociais para expressar sua tristeza pela morte do lendário músico Ozzy Osbourne, falecido nesta terça-feira (22). Em um post emocionado, Gastão descreveu o artista como um de seus grandes ídolos e destacou a importância dele em sua trajetória.





"Acabo de perder um dos meus grandes ídolos! Estou perplexo aqui! Difícil fazer jus à importância dele na minha vida em um simples post, mas Ozzy foi fundamental na minha formação musical. Considero minha entrevista com ele em 1995 um dos pontos altos da minha carreira. Ainda bem que ele teve tempo de se despedir do público que tanto o amava. Estou arrasado!" , escreveu.





A entrevista histórica de 1995

Gastão Moreira entrevistou Ozzy Osbourne em setembro de 1995, durante o auge da MTV Brasil. Na conversa, o vocalista do Black Sabbath falou sobre sua saída da banda e o início da carreira solo com naturalidade.

Quando questionado sobre como foi deixar o Black Sabbath e seguir sozinho, Ozzy respondeu:

"Eu saí do Sabbath, voltei para o Sabbath, saí de novo e, no final, me demitiram. Mas, de certa forma, eu queria ser demitido. Não era exatamente infelicidade, era mais como estar em um relacionamento que não funciona mais, mas você tem medo de como será a vida sem aquela pessoa. Porque, mesmo com todo o meu sucesso, eu poderia ter fracassado completamente. Sem o Black Sabbath, não existiria Ozzy Osbourne. E sem Ozzy, o Sabbath não teria sido o mesmo."

Ozzy também falou sobre seu processo criativo, a influência de sua esposa, Sharon, em sua carreira e sua admiração por artistas como Alice Cooper e Metallica.





Trajetória de Gastão Moreira

Gastão, que começou como VJ da MTV Brasil nos anos 1990, construiu uma carreira sólida no jornalismo musical. Atualmente, comanda o canal KazaGastão no YouTube, onde discute rock, entrevista artistas e compartilha suas experiências na música.