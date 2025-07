Reprodução O dia em que Ozzy Osbourne foi expulso do Black Sabbath

O vocalista soma diversas histórias na sua carreira. Entretanto, uma foi especial: o dia em que foi expulso do Black Sabbath, banda onde trabalhou até o dia da sua morte.

No dia 27 de abril de 1979, o cantor foi demitido após problemas causados pelo uso de drogas e pela crise criativa enfrentada pela banda. O grupo britânico não conseguia avançar com novos projetos e decidiu afastar o vocalista para garantir a sobrevivência da formação original.

A revelação faz parte do livro Louder Than Hell: The Definitive Oral History of Metal , que resgata bastidores da cena metal. Na publicação, o guitarrista Tony Iommi explica que a demissão foi inevitável.

“ Não conseguimos continuar com Ozzy. Embora todos quisessem, não conseguimos. Nada acontecia e isso levaria ao fim da banda. Não queríamos demiti-lo, mas precisamos fazer isso para continuar ”, afirmou.

A fase negativa da banda começou com os álbuns Technical Ecstasy (1976) e Never Say Die! (1978), que não empolgaram crítica nem público. Durante a preparação de um novo disco, Ozzy desapareceu por seis semanas e passou a frequentar baladas, dificultando os ensaios.

Tensões internas e acusações de hipocrisia

“ Isso chegou a um ponto em que nada acontecia com ele. Ele se separou de nós ”, disse Iommi, ao explicar que o vocalista não aparecia nos estúdios alugados para a gravação. O clima de frustração e desgaste levou à decisão de romper com Ozzy após quase uma década juntos.

A versão de Ozzy sobre o afastamento diverge da dos colegas. No livro I Am Ozzy , ele relata que era obrigado a repetir gravações mesmo quando sua voz estava boa. “ Eu estaria mentindo se dissesse que não me senti traído pelo que aconteceu no Black Sabbath. Crescemos juntos a algumas ruas de distância. Éramos uma família, como irmãos ”, escreveu.

Segundo o vocalista, a demissão foi marcada por hipocrisia. “ Me demitir por estar fodido foi hipocrisia. Estávamos todos fodidos. Se eu estou chapado e você está chapado, como você pode me demitir por estar chapado? ”, afirmou, ao questionar o comportamento da banda.