Reprodução Reality "The Osbournes"

O cantor Ozzy Osborne, um dos integrantes do Black Sabbath, morreu nesta terça-feira (22) aos 76 anos. A morte foi confirmada em um comunicado à imprensa transmitido pela família do artista de heavy metal.



O cantor consolidou uma carreira extensa no rock. Entretanto, um dos maiores arrependimentos da sua vida profissional aconteceu em um reality show sobre sua família.

Em 5 de março de 2002, Ozzy viu sua rotina familiar se tornar entretenimento global com a estreia de The Osbournes , primeiro reality show da história da MTV americana. O sucesso foi imediato, mas, passadas duas décadas, o vocalista do Black Sabbath afirma que abrir as portas da casa foi “ o maior arrependimento da vida ”. O programa chegou a registrar oito milhões de espectadores nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista The Quietus , Ozzy relembrou o impacto da fama invasiva. “ Você vai para a cama num dia, acorda no outro e o mundo está completamente diferente. Tem malditas câmeras em todo lugar, você é atacado por aquelas coisas. As crianças não suportavam, minha esposa não suportava — ela teve câncer de cólon. Por um lado foi fenomenal, mas por outro, eu tive que assistir à minha família sofrer .”

O programa surgiu após a alta audiência de um episódio do Cribs , da própria MTV , que exibiu a mansão da família. Sharon Osbourne, esposa e empresária do cantor, idealizou o reality em parceria com a emissora. A ideia era mostrar que uma estrela do rock podia ter uma vida doméstica comum. Mas a exposição provocou conflitos, agravou problemas pessoais e revelou uma rotina vícios.

Ozzy afirma que estava sob efeito de substâncias em todas as cenas. A edição mostrava o roqueiro andando sem rumo pela casa e sendo repreendido por Sharon, enquanto filhos adolescentes também enfrentavam dificuldades. A filha mais velha, Aimee, recusou participar do programa e se mudou com apenas 19 anos.

Diagnóstico e trauma durante gravações

Durante as gravações, Sharon foi diagnosticada com câncer. Ozzy chegou a atribuir o estresse da exposição ao avanço da doença. As câmeras registraram todo o processo, e o casal relatou que cenas foram manipuladas pelos roteiristas. “ Quem assistiu ao programa viu uma família completamente disfuncional ”, apontou o músico em entrevistas posteriores.

Mesmo com o sofrimento exposto, o público se divertia com a deterioração da família. Os primeiros sinais do Parkinson que Ozzy viria a ser diagnosticado mais tarde também já eram visíveis no ar.

Em 2022, Ozzy e Sharon anunciaram um revival do reality, desta vez pela BBC , acompanhando o retorno da família à Inglaterra. A proposta durou pouco: no ano seguinte, o cantor voltou atrás e cancelou o projeto. “ Em um lampejo de lucidez ”, como definiu à imprensa britânica, decidiu manter distância das câmeras.

Nascido John Michael Osbourne em Birmingham, Inglaterra, em 3 de dezembro de 1948, Ozzy deixa sua esposa e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.