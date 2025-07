Instagram/Anitta Anitta posa com o namorado e amigos em viagem na Europa

A cantora Anitta publicou uma foto ao lado do namorado Ian Bortolanza na terça-feira (15), após uma temporada na Europa. Além dos momentos mais íntimos com o namorado, a artista compartilhou um carrossel de fotos com os amigos durante a viagem, como Bruna Griphao e Lucas Guedez.





O momento também marcou o retorno da artista ao Brasil, depois de dias fora do país. A foto com o namorado, no entanto, chamou atenção dos seguidores que acreditavam que o relacionamento da artista passava por um momento conturbado, após boatos nas últimas semanas.

Durante a viagem, Anitta também apareceu em um vídeo ao lado de Ian. No registro, ele se aproxima por trás enquanto ela se olha no espelho, a abraça e beija. “ Mais uma ótima experiência ao redor do mundo. Além de ficar numa casa maravilhosa, agora também dá pra garantir experiências incríveis ”, escreveu a artista.

O romance ganhou visibilidade durante o Carnaval deste ano, quando os dois foram vistos aos beijos em um camarote no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. Desde então, a cantora tem preferido manter a relação com discrição, mas faz aparições pontuais ao lado do companheiro.

Em junho, ela posou ao lado de Ian na Europa, após boatos de término tomarem conta das redes sociais. À época, internautas notaram que a cantora havia deixado de seguir o empresário no Instagram por um breve período. Os rumores logo foram abafados pelas novas aparições do casal.

Ian Bortolanza tem 33 anos, é natural de Santa Catarina e atua como empresário e lutador. Atualmente, dirige uma empresa de marketing esportivo com sede em Florianópolis. Ele é formado em Administração pela Universidade Estácio de Sá e já trabalhou por mais de dez anos na área da saúde, em setores como ortopedia e cirurgia cardíaca.