Reprodução/Instagram Lexa

Lexa, de 30 anos, emocionou os fãs nesta quarta-feira (16), quando usou as redes sociais para anunciar que estava procurando a mãe de uma bebê recém-nascida que se chamasse Sofia, o mesmo nome escolhido por ela para a primogênita, que morreu três dias depois de um parto prematuro.

Isso porque a funkeira quer doar parte dos pertences que seriam da filha e estavam personalizados com o nome dela. A noiva de Ricardo Vianna até chegou a sondar pessoas próximas, mas nenhuma delas conhecia alguma grávida que terá uma menina chamada da mesma forma.





"Eu vou postar e apagar assim que encontrar. Conversei com pessoas próximas, mas ainda não encontrei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas e gostaria de entregar com todo amor do mundo para outra neném que esteja para nascer", disse.

"São roupinhas de excelente qualidade, alguns itens, trocador portátil. Por favor, me envie um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas com o coração cheio de alegria", acrescentou.

Logo depois de fazer o anúncio, a artista apagou a publicação, indicando que já teria encontrado uma mãe que estivesse prestes a ter uma bebê chamada Sofia. O gesto foi celebrado por internautas, que elogiaram o gesto empático da musicista.



Relembre

Sofia, filha de Lexa e Ricardo Vianna, nasceu prematuramente, em fevereiro. Três dias depois do nascimento, a bebê morreu. Ao longo da gestação, a cantora recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia com síndrome de Hellp.