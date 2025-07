Reprodução/Instagram Bruna Griphao curte Ibiza de biquíni em viagem com Anitta

A atriz Bruna Griphao surpreendeu os seguidores ao compartilhar novos cliques de sua recente passagem por Ibiza, na Espanha. Em fotos despojadas, ela apareceu de biquíni, aproveitando o sol e a paisagem paradisíaca da ilha, ao lado de amigos famosos, como a cantora Anitta , e o influenciador digital Lucas Guedez.





As imagens, que já viralizaram nas redes sociais, mostram Bruna em momentos de descontração, destacando sua beleza e estilo único. Os fãs não economizaram elogios nos comentários.

"Que mulher incrível!" , escreveu uma admiradora.

Outra seguidora destacou: "Bruna é pura energia boa!".

A viagem parece ter sido marcada por diversão e encontros especiais, reforçando a amizade entre os artistas. Enquanto Bruna curte o sucesso das fotos, os seguidores aguardam ansiosos por mais registros de sua aventura internacional.





Detalhes sobre Ibiza

Ibiza é conhecida mundialmente por sua vida noturna agitada, com festas de DJs renomados e uma atmosfera eletrizante. No entanto, a ilha espanhola reserva muito mais do que baladas—ela encanta com praias deslumbrantes, paisagens naturais e um charme histórico que vale a pena explorar. Se você tem apenas um dia para descobrir Ibiza, este roteiro vai ajudá-lo a aproveitar ao máximo cada momento, mesclando tranquilidade, cultura e diversão.

Manhã: praias de sonho e relaxamento

Comece o dia cedo para maximizar seu tempo. Como as distâncias em Ibiza podem ser maiores do que parecem, alugar um carro é a melhor opção para agilizar os deslocamentos. Sua primeira parada deve ser Cala Comte, uma das praias mais belas da ilha, com águas cristalinas e um cenário paradisíaco. Se possível, visite também as vizinhas Cala Bassa e Cala Salada, ambas com um ambiente tranquilo e ótima infraestrutura.

Aproveite para fazer uma pausa em um dos chiringuitos (pequenos bares à beira-mar) para um almoço rápido e saboroso. Esses locais oferecem pratos frescos, como frutos do mar e tapas, permitindo que você economize tempo sem abrir mão da experiência gastronômica local.

Tarde: história e vista panorâmica

Depois do almoço, siga para o centro histórico de Ibiza, onde você encontrará Dalt Vila, a cidade antiga fortificada, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Uma subida até o Forte de Ibiza pode ser cansativa, mas a vista do topo é espetacular—um panorama de 360 graus da ilha e do Mediterrâneo. No mesmo local, visite a Catedral de Santa Maria, um marco arquitetônico cheio de história.

Ao descer, caminhe pelas ruas de paralelepípedos, repletas de lojas charmosas, cafés e galerias de arte. Aproveite para comprar lembranças ou apenas absorver a atmosfera vibrante da cidade.

Noite: o melhor da vida noturna (opcional)

Se o seu voo for apenas no dia seguinte, não deixe de experimentar a famosa noite de Ibiza. A ilha oferece algumas das melhores festas do mundo, como Pacha, Amnesia ou Ushuaïa. Como os ingressos podem esgotar rapidamente ou ficar mais caros na última hora, reserve com antecedência. Caso prefira algo mais descontraído, muitos bares e restaurantes à beira-mar têm música ao vivo e um ambiente acolhedor.