Instagram Virginia foi ao Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro no Carnaval 2025.





Virginia Fonseca será a nova Rainha de Bateria da Grande Rio já a partir deste ano. Ela passa a ocupar o posto que era de Paolla Oliveira. A atriz, de 43 anos, se despediu da escola no Carnaval 2025.







A estreia da influenciadora e empresária na Marquês de Sapucaí com a agremiação de Duque de Caxias (RJ) será já no próximo ano. As informações foram inicialmente veiculadas pelo portal LeoDias.



Até o momento, Virginia não falou publicamente sobre a novidade. Ela compartilhou sobre uma reunião que teve no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15). Recentemente, afirmou que informaria aos seguidores sobre uma novidade em breve.

Diferença de popularidade?

A informação do acordo com a esposa de Zé Felipe para substituir a antiga Rainha de Bateria dividiu o público. Nas redes sociais, muitos internautas criticaram: "A Sapucaí está virando uma grande vitrine de engajamento digital”, lamentou um.

Reprodução: Instagram Paolla Oliveira é protagonista de momentos marcantes na passarela do samba.





"Zé Felipe que vai escrever o samba-enredo esse ano também?”, disse outro. Alguns perfis também apontaram a parceria da influenciadora com casa de apostas, motivo pelo qual foi convocada para depor na CPI das Bets.



Paolla Oliveira teve duas passagens como Rainha de Bateria da Grande Rio: a primeira começou em 2009 e durou até o ano seguinte, antes de ser substituída por Cris Vianna. Em 2020, ela voltou ao posto, e permaneceu até o último Carnaval.