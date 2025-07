Instagram Ex-The Voice perde 51 quilos após bariátrica e comemora nova fase

Aila Menezes , de 37 anos, revelou nesta quarta-feira (16) que eliminou 51 quilos desde que realizou uma cirurgia bariátrica, há 11 meses. A artista, que participou da edição de 2013 do The Voice Brasil , compartilhou nas redes sociais fotos e reflexões sobre o processo de emagrecimento e as transformações físicas e emocionais que vem enfrentando.

A publicação feita no Instagram mostra o " antes e depois " da cantora. Sem informar o peso inicial, Aila destacou o impacto da cirurgia: “ São 11 meses de bariátrica, e menos 51 quilos! Sim! 51 quilos! E isso muda absolutamente TUDO! ”.

A cantora baiana explicou que o corpo guarda memórias e que o processo de mudança nem sempre é fácil. “ Nosso corpo é uma história contada! E visitar cada pedacinho dessa história registrada no corpo nem sempre é tão simples! ”, escreveu.

Ela também relatou que passou a sentir menos fome e priorizou alimentos saudáveis. “ Não tem sofrimento na parada, sabe? Sinto meu corpo mais ‘feliz’ quando como determinados alimentos! E foco neles (risos)! ”.

Com a perda de peso, Aila começou a refletir sobre as cirurgias reparadoras. “ As sobras de pele estão bem maiores. Barriga, seios, interno de coxas, braços, flancos, bumbum… e lá se vai! Já começo a refletir sobre as reparadoras. Que não são apenas estética. É sobre minha saúde também ”.

Entre os desconfortos citados, ela mencionou assaduras, coceiras e riscos de infecção. A artista celebra que, a partir do próximo mês, os procedimentos reparadores já poderão ser realizados. “ Mês que vem faço um ano de cirurgia, e a partir disso, as reparadoras já são possíveis! ”, escreveu.

A mudança no corpo também exigiu uma nova adaptação no guarda-roupa. “ Comprar roupa é sempre um desafio por não saber ainda onde caibo. Erro sempre no tamanho (risos). Estou tentando me encontrar, e faz parte ”.

Apesar dos desafios, Aila afirmou que o processo tem sido positivo. “ Estou feliz com todos os resultados, muito muito feliz e orgulhosa de mim até aqui. Nunca senti dor, incômodo, descontentamento, compulsão, nem absolutamente NADA depois da cirurgia feita. Sou mais feliz a cada dia! E sei que isso RELUZ ”.