Instagram Anitta publica fotos íntimas com namorado e nega fim do relacionamento

A cantora Anitta compartilhou nesta terça-feira (8) uma sequência de fotos com o namorado, o empresário Ian Bortolanza, durante uma viagem à Itália. A cantora, de 32 anos, publicou os registros ao lado da família e de amigos em um passeio que incluiu eventos de luxo e passeios turísticos. As imagens mostram o casal em clima de intimidade, afastando rumores de um possível término.





As fotos foram divulgadas no Instagram da artista, que também exibiu o novo rosto após procedimentos estéticos. “ Ainda bem que prestei atenção nas aulas de italiano na escola ”, escreveu na legenda. Em algumas fotos, ela aparece com J. Balvin, Izabel Goulart, Kevin Trapp e Mark Scheinberg, em um evento a bordo de um iate da Ritz-Carlton Yacht Collection.

Nas últimas semanas, circularam rumores de que Anitta e Ian haviam terminado, após internautas apontarem que a cantora teria deixado de segui-lo nas redes sociais. Fãs contestaram as suposições, dizendo que ela nunca seguiu Ian em seu perfil oficial, apenas em uma conta privada.

No início de julho, Anitta já havia postado outro álbum com o empresário. As imagens incluíam viagens, encontros familiares e momentos descontraídos com amigos. “ A vida ultimamente ”, escreveu ela, em inglês, afastando de vez qualquer boato.

A assessoria da cantora confirmou que ela passou por uma cirurgia estética recentemente. “ A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais ”, informou a equipe por meio de nota.

Ian Bortolanza é diretor de uma empresa de marketing esportivo e mantém perfil discreto nas redes. Seu Instagram é fechado ao público e tem pouco mais de 4 mil seguidores. Ele atua na assessoria e produção de conteúdo para marcas e atletas.

O casal começou a ser visto junto no Carnaval de 2025. Antes de Ian, Anitta namorou o jogador Vinícius Souza, ex-Flamengo, com quem ficou por cinco meses. Ambos chegaram a compartilhar viagens e momentos nas redes sociais durante o relacionamento.