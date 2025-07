Instagram Anitta registra dança ousada de Bruna Griphao em balada na Europa

Anitta publicou nesta sexta-feira (11) registros de uma balada com amigos durante sua passagem pela Europa. Em um dos vídeos postados nos Stories do Instagram, a cantora mostrou Bruna Griphao dançando de forma ousada na pista de dança.

Bruna aparece curtindo a música com movimentos ousados, enquanto Anitta reage com entusiasmo por trás da câmera.

Além da festa, Anitta tem chamado atenção por estar acompanhada do namorado, o empresário e lutador Ian Bortolanza, de 33 anos. Em outro vídeo recente, ela aparece abraçada com ele em frente ao espelho, trocando carinhos.

O romance foi revelado durante o Carnaval, quando os dois foram vistos juntos na Marquês de Sapucaí. Após rumores de separação, o casal voltou a aparecer em clima de intimidade durante viagem pela Europa em junho.

Ainda durante essa temporada fora do Brasil, a artista atraiu comentários sobre mudanças no rosto. Uma selfie publicada recentemente dividiu opiniões nas redes sociais, com seguidores apontando diferenças nos traços da cantora.

A assessoria de Anitta confirmou os procedimentos estéticos realizados. “ A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais ”, informou em nota oficial.