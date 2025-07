Reprodução/Instagram Adriane Galisteu ousa em clique nu à beira-mar na Turquia

A apresentadora Adriane Galisteu está aproveitando uma temporada de descanso na ensolarada Bodrum, na Turquia, e tem compartilhado com seus seguidores registros descontraídos da viagem. Em uma publicação recente no Instagram, a loira apareceu à beira da piscina usando apenas um lenço na cabeça e óculos escuros, em um clique ousado capturado pelo marido, Alexandre Iódice.

Na legenda, ela brincou: “Ela curtindo a praia dela. E você, curte lenço na praia?” .

As imagens rapidamente viralizaram, recebendo elogios de fãs e celebridades.

A jornalista Astrid Fontenelle comentou “Maravilhosa”, enquanto outros seguidores destacaram sua autenticidade: “Linda e livre” , “A beleza da liberdade é a melhor de todas”.





Destino paradisíaco

Bodrum, conhecida por suas praias de águas cristalinas e paisagens históricas, é um dos pontos turísticos mais cobiçados da Turquia. A cidade abriga o famoso Castelo de São Pedro, construído com partes do antigo Mausoléu de Halicarnasso, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Além de relaxar à beira-mar, Adriane tem explorado a gastronomia local e feito passeios românticos com o marido.





Autoestima e estilo de vida

Durante a viagem, Galisteu também respondeu a perguntas de seguidores sobre sua rotina de cuidados. Questionada sobre como mantém a forma, especialmente durante a menopausa, ela foi sincera: “Faz um tempo que como metade e corro o dobro”.

Sobre a preferência por um corpo mais magro, afirmou: “Porque eu gosto assim. Gosto de me olhar no espelho e me ver magra. E está tudo bem”.

Em outro momento descontraído, a apresentadora mostrou o marido “censurando” uma foto sua nas redes sociais, brincando: “Todo mundo conhece a minha bunda!” .

A naturalidade com que lida com a própria imagem tem sido aplaudida pelos fãs, que elogiam sua confiança e estilo de vida livre.