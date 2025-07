Divulgação Scarlett Johansson falar sobre dificuldades em conseguir papéis

A atriz Scarlett Johansson bateu um novo recorde no cinema após liderar o elenco de Jurassic World: Rebirth . Lançado em 2025, o longa arrecadou US$ 318 milhões (R$ 1,7 bilhão na cotação atual do dólar) na estreia e consolidou Johansson como a atriz mais lucrativa da história de Hollywood, superando nomes como Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson e Zoe Saldana.

A informação foi divulgada pelo site The-Numbers e detalhada em reportagem publicada nesta segunda-feira (7) pela Forbes . Com US$ 14,8 bilhões (R$ 80 bilhões) arrecadados ao longo da carreira, Johansson atingiu o topo do ranking com apenas 36 filmes no currículo, menos da metade dos 71 longas estrelados por Jackson.

Bilheterias bilionárias garantiram liderança no ranking

Boa parte do faturamento veio da participação no Universo Cinematográfico da Marvel. Entre os títulos que mais contribuíram estão Vingadores: Ultimato (R$ 14,7 bilhões), Guerra Infinita (R$ 10,9 bilhões), Os Vingadores (R$ 8,2 bilhões) e Era de Ultron (R$ 7,6 bilhões). A lista também inclui Capitão América: Guerra Civil , O Livro da Selva , Sing e Lucy .

Apesar de o filme solo Viúva Negra ter rendido “apenas” US$ 379 milhões (R$ 2 bilhões), prejudicado pela pandemia, o conjunto das produções em que atuou colocou Johansson à frente dos colegas de Marvel. A atriz também brilhou ao protagonizar a nova fase da franquia Jurassic Park , que deve ultrapassar US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em breve.

Atualmente, sete dos dez primeiros colocados no ranking de maiores arrecadações são atores que participaram do MCU. No entanto, entre as mulheres, apenas Johansson, Zoe Saldana e Emma Watson aparecem na lista dos 20 mais lucrativos.

O destaque de Johansson também chama atenção pela liderança feminina em blockbusters. “ Ela conseguiu isso com pouco mais da metade dos filmes de Samuel L. Jackson ”, observou a Forbes . A publicação ainda lembra que Saldana também soma grandes bilheterias por estar em Avatar e Guardiões da Galáxia.