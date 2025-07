Instagram Filha de Roberto Justus, de 5 anos, posa com bolsa de R$ 14 mil da Fendi





Roberto Justus e Ana Paula Siebert se pronunciaram neste domingo (06) após receberem ameaças nas redes sociais por uma publicação em que a filha do casal, Vicky, de cinco anos, aparece usando uma bolsa da grife italiana Fendi, avaliada em R$ 14 mil.





As fotos, feitas em um ensaio em família, foram compartilhadas no Instagram e repercutiram negativamente, gerando críticas e, segundo o casal, até incitações à violência.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Justus e Ana Paula afirmaram que normalmente não respondem a críticas, mas que desta vez o caso ultrapassou os limites aceitáveis.

Segundo eles, um professor universitário teria iniciado os ataques, seguido por comentários de uma psicóloga e outros usuários, incluindo mensagens com ameaças à integridade da família.

“ O julgamento extrapolou o bom senso. Chegaram a dizer que tinham que matar a nossa filha com guilhotina ”, afirmou Justus.

“ Instigar a morte, o ódio, é inaceitável. Ainda mais vindo de um professor, alguém que deveria dar exemplo para os jovens ”, reforçou Ana Paula.

O casal destacou que a foto fazia parte de um conteúdo profissional publicado por Ana Paula, que trabalha como influenciadora digital e costuma compartilhar momentos da vida familiar.

Eles também esclareceram que a bolsa foi um presente e que mesmo que tivesse sido comprada, não justificaria ataques. “ O que é no Brasil hoje você ter sucesso? Trabalhar honestamente, pagar impostos? ”, questionou Justus.

Diante da repercussão, Justus afirmou ter acionado sua equipe jurídica e garantiu que tomará medidas legais. “ Como pai de família, não vou aceitar ameaças. Temos os prints e vamos atrás dos nossos direitos .” Ana Paula acrescentou que a exposição se tornou necessária diante da proporção que o caso ganhou.

A legenda da postagem original já indicava o tom de repúdio do casal. “ Poucas vezes nos posicionamos em virtude de críticas ou comentários desagradáveis. Mas instigar a morte e a violência não é aceitável e não pode se tornar ‘normal ’”.





As críticas começaram após a divulgação da foto em que Vicky aparece com a bolsa laranja, em contraste com a pouca idade.

A peça, uma miniatura da grife Fendi, dividiu opiniões: alguns elogiaram o estilo da criança, enquanto outros consideraram exagerado o valor do acessório.