Reprodução Instagram @ohanareal Claudia Ohana e Alexandre Reinecke

Claudia Ohana, de 62 anos, usou as redes sociais no último sábado (5) para compartilhar alguns cliques ao lado do diretor de teatro e cinema Alexandre Reinecke. As postagens repercutiram entre a base de fãs da atriz.

Alguns admiradores especularam que a dupla teria iniciado um affair, algo que não foi confirmado por nenhuma das partes. Em uma das fotos, os dois aparecem renovando o bronzeado.





Já em outro registro, os pés da atriz aparecem em cima dos pés de um homem, o qual os internautas defenderam ser de Alexandre Reinecke. Os cliques foram compartilhados no Instagram da artista, que soma mais de um milhão de seguidores.

Em 2024, Claudia trabalhou com Alexandre em uma nova versão da comédia TOC TOC, originalmente feita por Laurent Baffie. A veterana foi uma das personagens principais, ao passo que o cineasta cuidou da direção.

Relembre

No dia 17 deste mês, durante participação no "Surubaum", a intérprete admitiu que estava se relacionando amorosamente com outra pessoa, mas não detalhou a situação. "Tenho uma amizade colorida", contou à época.

Dose dupla

Recentemente, a artista foi vista em dose dupla nas telenovelas. Claudia ganhou destaque na reprise de "Tieta". Ela interpretou a protagonista-título na novela de Aguinaldo Silva. Depois, apareceu em "Vale Tudo", interpretando ela mesma em uma participação especial.