Reprodução/Internet Globo acelera reprise de Por Amor

A novela Por Amor , escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente em 1997, ganhou nova reprise a partir desta segunda-feira (7), agora no canal Globoplay Novelas . A trama clássica será exibida de segunda a sábado, às 11h15, com reapresentação às 19h20.

Essa é a quinta vez que a história volta à TV. A produção já foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo e outras duas no antigo canal Viva , atual Globoplay Novelas . O enredo segue como um dos maiores sucessos do autor, conhecido pelas tramas familiares ambientadas no Rio de Janeiro.

A história gira em torno de Helena, personagem de Regina Duarte, que toma uma decisão drástica: troca o próprio bebê pelo neto natimorto para evitar que a filha Maria Eduarda, vivida por Gabriela Duarte, sofra com a perda do filho. A troca, feita em segredo, transforma as relações da família.

Além das protagonistas, o elenco traz nomes de peso como Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter e Carolina Ferraz. O enredo mistura amor, segredos e dilemas morais que continuam a atrair o público.

A novela foi exibida originalmente na faixa das 20h e consolidou o estilo das tramas de Manoel Carlos, com protagonistas chamadas Helena, cenários da Zona Sul carioca e dilemas existenciais.