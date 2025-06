Reprodução/Instagram Regina Duarte

Responsável por interpretar papéis icônicos na teledramaturgia nacional, Regina Duarte está afastada das novelas desde 2017, quando esteve no elenco da narrativa das seis "Tempo de Amar". A aproximação da atriz com a Globo levantou especulações de um possível retorno aos folhetins.



Ela, contudo, foi categórica em dizer que não estava pensando em retornar ao formato, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record. " Não sinto saudade de fazer novela", afirmou.

"O problema é que não sou mais capaz de fazer, de decorar calhamaços de texto por semana. Protagonista arranca folhas e vai acumulando. A pilha começa a ficar grande", completou ela, que já usou ponto eletrônico em trabalhos anteriores por conta da dificuldade em decorar textos.

Em tom de brincadeira, Duarte alegou que aceitaria voltar às novelas, caso a personagem não tivesse muitas falas e fosse muda. "Só se for uma muda, falar por gestos. Assim, iria me divertir", prosseguiu ela, que se aproximou da Rede Globo depois de ter saído da emissora para assumir o cargo de Secretaria Especial da Cultura no Governo Bolsonaro.