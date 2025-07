Reprodução/Internet Globo exibe 1º capítulo de Guerreiros do Sol antes de estreia no Globoplay

A Globo exibirá nesta quarta-feira (2) o primeiro capítulo de Guerreiros do Sol, terceira novela original do Globoplay. A trama vai ao ar na faixa Espiadinha Globoplay, logo após o capítulo de Vale Tudo, às 22h25.

A estratégia busca apresentar ao público da TV aberta a produção criada por George Moura e Sergio Goldenberg, ambientada no sertão brasileiro das décadas de 1920 e 1930. A história da Globo é protagonizada por Isadora Cruz e Thomás Aquino.

Obra tem 45 capítulos

Guerreiros do Sol acompanha a trajetória de Rosa e Josué, dois sertanejos que se tornam um dos casais mais famosos do cangaço. A história é permeada por temas como vingança, política, traição, dinheiro e banditismo, com destaque para o protagonismo feminino e para reflexões sobre as contradições do país.

A obra da Globo conta com 45 capítulos lançados semanalmente na plataforma, com cinco episódios por semana. Além dos protagonistas, o elenco principal de Guerreiros do Sol conta com nomes como Irandhir Santos, Marcélia Cartaxo, Alice Carvalho, Luiz Carlos Vasconcelos, Augusta Ferraz, Pedro Wagner Silva, Kelner Macedo, Rodrigo Garcia e Ênio Cavalcante.