Divulgação O autor deixou sua filha encarregada de preservar seu legado





Aos 91 anos e aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" para a Globo, Manoel Carlos mantém-se mais reservado e distante dos holofotes, especialmente após ser diagnosticado com Parkinson há seis anos.

Em conversa exclusiva com Splash , Júlia Almeida , filha do escritor, revelou que ele passa grande parte do tempo em casa, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, onde vive com a esposa, Elisabety de Almeida . Ele mantém o hábito de tomar banho de sol todas as manhãs e lê diversos jornais enquanto relaxa na área externa do imóvel.

"Ele está com Parkinson, mas está bem, sendo cuidado com muito carinho por minha mãe. Sua rotina é, na maior parte do tempo, em casa," comenta Júlia.

Em entrevista ao O Globo , em junho, Júlia também falou sobre o desafio do diagnóstico: "Olha, [receber o diagnóstico] nunca é bom, né? Mas é uma doença que é tratável. Ele está muito bem."

Autor de sucessos como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000), Manoel Carlos agora assume o papel de telespectador. "Ele ainda assiste um pouco de novelas, mas adora assistir telejornais," detalha Júlia.









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .