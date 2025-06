Reprodução Instagram - 20.6.2025 Zé Felipe e José Leonardo

Zé Felipe, de 27 anos, tem lidado com a falta de convivência diária com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, após a separação de Virginia Fonseca, com quem as crianças continuaram morando depois da separação.



Assista:

Após se mudar para uma nova mansão, o filho de Poliana Rocha e Leonardo usou as redes sociais para mostrar o reencontro com o caçula e admitiu que estava usando a folga do feriado prolongado para "matar a saudade" do herdeiro.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 30,9 milhões de seguidores, o cantor publicou um vídeo que ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações. Nele, ele aparece com o bebê no colo e dando mamadeira para ele.

A postagem recebeu mais de um milhão de curtidas e ganhou vários comentários, incluindo um de Virginia Fonseca. A ex-esposa de Zé Felipe adicionou um emoji de coração azul na publicação feita na rede social de Mark Zuckerberg.

Relembre

Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram a separação no dia 27 de maio. "Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou a apresentadora do SBT.

Eles frisaram que continuariam amigos e mantendo uma boa convivência por conta de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos frutos da relação. "No português mais claro: só não estamos beijando e [praticando sexo]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", brincou Virginia.