Reprodução Instagram - @zefelipe - 11.6.2025 Zé Felipe se muda para nova mansão

Após o rompimento do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe saiu da mansão que morava com a influenciadora e se mudou para um novo imóvel de luxo. Nesta quarta-feira (11), o filho de Leonardo usou as redes sociais para mostrar a propriedade aos fãs.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30,7 milhões de seguidores, ele expôs alguns detalhes do novo lar, situado em Goiânia (GO). Ele já tinha contado aos internautas que estava ausente da web por conta da mudança.





O ex-marido da apresentadora do SBT quer fazer algumas alterações na infraestrutura do imóvel, principalmente pensando nos filhos. Do antigo casamento com Virginia, ele teve três herdeiros: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O intuito do musicista é fazer um parque para as filhas e comprar alguns brinquedos para deixar na residência. "Essa parte de grama aqui eu vou fazer o parquinho das Marias, dá para fazer muita coisa. Aqui já tem uma brinquedoteca, só colocar os brinquedos. E é isso", explicou.

Relembre

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, usaram as redes sociais no dia 27 de maio para anunciar o fim do casamento; eles estavam juntos há cinco anos. Após o divórcio, afirmaram que continuariam amigos em prol dos filhos.