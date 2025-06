Reprodução/Instagram Virginia

Virginia Fonseca, de 26 anos, teve uma relação "muito ruim" com o pai, Mário Serrão, conforme ela mesma explica. Segundo a influenciadora o comportamento "grosso" e "bravo" dele contribuiu para certos "traumas" enfrentados por ela.

Durante participação no "Em Pé com Fernanda Gentil", no YouTube, ela detalhou a situação. "Tinha 22 anos [quando Mário morreu, em 2021]. Minha relação com meu pai era muito ruim. Nossa relação foi melhorar quando eu fui morar sozinha", começou.





"Ele era muito grosso, mente fechada e muito bravo. Ele participou da guerra e tinha alguns traumas e não era de dar carinho. Isso me deixava muito brava com ele. Eu não conseguia aceitar essa relação dele comigo", acrescentou a ex-mulher de Zé Felipe.

A falta de carinho fez com que a relação entre pai e filha se tornasse ainda mais conturbada. Virginia disse que, ao sair de casa, percebeu que o comportamento do pai era um reflexo da criação dele. "Depois comecei a entender que ele não dava [carinho] porque ele não recebeu", pontuou.

"Minha mãe é muito carinhosa, por isso que eu sou muito carinhosa com as minhas filhas [Maria Alice e Maria Flor]. Comecei a entender que eu não poderia ser mente fechada igual ele estava sendo. Fui morar sozinha, teve essa virada de chave. Toda vez que ia visitar eles, eu abraçava, beijava. Ele reclamava, mas eu não estava nem aí", lembrou.

Agradecimento

Mesmo enfrentando dificuldades no passado, Virginia pontuou que, nos últimos anos, ela e o pai conseguiram conviver bem. "Nossa relação foi começar a melhorar, eu tinha 19 anos. Sou muito grata a Deus porque ele me deu um período de três anos para eu aproveitar o meu pai", concluiu.