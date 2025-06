Reprodução Instagram @Virginia Virginia e Zé Felipe

Parte dos internautas que acompanham Virginia e Zé Felipe na web se surpreenderam. O motivo? O ex-casal, que anunciou a separação em maio, esteve junto na última quinta-feira (12), quando foi celebrado o Dia dos Namorados no Brasil.



No entanto, o reencontro entre os famosos não se deu por conta da data romântica, mas pelo mêsversário de José Leonardo, o filho caçula deles. O bebê, que nasceu em setembro do ano passado, completou 9 meses de vida.





"Nove meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre 'goido', lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso!! Sua família te ama muito", escreveram os pais do "merversariante", por meio de uma publicação colaborativa.





Relembre

Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram a separação no dia 27 de maio. "Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou a apresentadora do SBT", começou a apresentadora na ocasião.

Eles frisaram que continuariam amigos e mantendo uma boa convivência por conta de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos frutos da relação.

"No português mais claro: só não estamos beijando e [praticando sexo]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", brincou Virginia.