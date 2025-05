Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, surpreenderam os fãs ao anunciar o fim do casamento em uma publicação conjunta no Instagram. O comunicado, assinado por ambos, destacou que a decisão foi tomada em comum acordo, priorizando o bem-estar dos três filhos do casal.





Decisão madura e focada na família

No texto, o ex-casal afirmou que seguirá unido, mas de "uma maneira diferente", mantendo o respeito e a amizade para cuidar das crianças. "Vivemos isso intensamente, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

Eles também pediram que o público evite especulações: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena".

Reações de fãs e famosos

A notícia causou comoção nas redes sociais, com mensagens de surpresa e apoio. Influenciadores e celebridades manifestaram solidariedade. Enquanto alguns fãs questionavam a veracidade do anúncio — já que horas antes Virginia havia postado um vídeo beijando o cantor —, outros lamentaram o fim do relacionamento.

"Fala que é meme, por favor", escreveu Camila Loures. "Tô só o ódio aqui. Que merda. E agora, como vou acreditar no amor?", comentou Jaquelline. "Vão orar e deixem de gracinha", opinou Bill Araújo. "Terapia de casal", sugeriu MC Daniel.

História do casal

Virginia e Zé Felipe começaram a namorar em 2020, após se conhecerem por meio de redes sociais. O relacionamento evoluiu rapidamente: em dois meses, ela engravidou da primeira filha, e o casamento civil aconteceu em março de 2021. A união, sempre sob os holofotes, era frequentemente compartilhada com os seguidores, incluindo a rotina com os filhos.

A assessoria do casal confirmou a separação à imprensa, negando boatos de que se tratava de uma estratégia de marketing. Agora, os dois seguem focados na co-parentalidade, mantendo a privacidade dos filhos como prioridade.