Instagram/@virginia Virgínia Fonseca

A influenciadora Virgínia Fonseca confirmou que está na lista de inadimplentes da Prefeitura de Londrina (PR) devido a uma dívida de IPTU relacionada a uma sala comercial localizada no bairro Gleba Palhano, após a repercussão da notícia na imprensa.

A pendência, que soma R$ 6.530,06, corresponde aos anos de 2021 a 2024. Em resposta, ela usou os stories do Instagram para explicar o ocorrido, alegando um mal-entendido entre sua mãe e o inquilino do imóvel.

“De boa, chego na China e, mexendo no celular, me aparece isso aqui. Falei ‘Mais uma fake news? Mas vou confirmar [checar]’. Mas a gente não pode esquecer que há uns dias meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular”, disse a influencer, relembrando um episódio anterior em que foi incluída no Serasa por um débito telefônico que deveria ter sido pago por sua mãe, Margareth Serrão.

“O primeiro imóvel que comprei foi essa sala comercial em Londrina, e aluguei. As coisas começaram a dar muito certo na minha vida, e falei: ‘Mãe, pega esse aluguel da sala, fica para você e você resolve tudo. Fica sob sua responsabilidade. E ela, ‘Ai, filha, amei! Obrigada! Deixa comigo!'” , contextualizou.

Segundo Virgínia, nem a família nem o inquilino tinham clareza sobre quem deveria arcar com o tributo.

“Nosso contrato não era assim. Ela não sabia, eu não sabia, o cara da imobiliária não avisou, então ficou por isso. Descobrimos que o erro foi nosso, a gente já vai pagar, e minha mãe está resolvendo” , completou.

A influenciadora garantiu que a situação já está sendo resolvida e que, embora a responsabilidade fosse atribuída à mãe, ela mesma se prontificou a quitar a dívida.

"Minha mãe é maravilhosa, o jeito que ela lida com as coisas. Ela não ia pagar, só precisava me mandar e eu pagava. Quando eu deixo uma responsabilidade com ela, dá nisso. Já é a segunda vez. Sem contar quando ela esquece de pagar a conta do meu celular e eu fico sem 3G”, brincou.