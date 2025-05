Reprodução Instagram - 26.5.2025 Alice Wegmann de biquíni

Alice Wegmann, de 29 anos, usou as redes sociais no último domingo (25) para abrir um álbum de fotos de biquíni. A artista, conhecida pela trajetória em novelas, filmes e seriados, aproveitou para renovar o bronzeado durante as folgas das gravações de "Vale Tudo".



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 2,9 milhões de seguidores, ela compartilhou um registro sentada em uma cadeira de praia. Para se proteger dos raios ultravioleta (UV), ela usou um boné e um óculos de sol preto.





Em relação aos acessórios, a intérprete de Solange Duprat apostou em brincos e anéis. Já o traje de banho escolhido por ela foi um biquíni vermelho tomara que caia. Na ocasião, ela estava próxima ao mar, mas com os pés na areia.

Sumiço temporário

A personagem defendida pela atriz em "Vale Tudo" ficará ausente dos próximos capítulos, ao menos de maneira presencial. Isso porque a mocinha será vítima de uma armação tramada por Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos).

A mãe de Afonso (Humberto Carrão) simulará uma proposta de emprego para que a jovem se mude para Espanha; ela vai acatar e deixará o caminho livre para que Fátima se aproxime do herdeiro do grupo Almeida Roitman.

Quando descobrir que estava sendo enganada, a jornalista voltará ao Brasil. Com previsão de término para outubro, "Vale Tudo" deixará a grade da Globo e será substituída por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).