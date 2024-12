Reprodução Globo/ Instagram Lídia Brondi como Solange Duprat; Alice Wegmann reinterpretará personagem

Com estreia prevista para março de 2025, o remake de "Vale Tudo" contará com diversas mudanças em relação ao folhetim original, escrito por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères. Uma delas é com Solange Duprat, interpretada por Lídia Brondi e reencarnada por Alice Wegmann.





A atriz da nova versão viajou para Foz do Iguaçu, onde as primeiras cenas da produção serão feitas. Na trama de 1988, a personagem não fez parte dessas cenas e apareceu no Rio de Janeiro, onde a maior parte da narrativa é ambientada. As informações são da coluna Play, do "O Globo".





Segundo o site, Solange estará envolvida em um ensaio fotográfico de César (Cauã Reymond). Maria de Fátima, vilãzinha defendida por Bella Campos, também estará nas sequências, assim como Tais Araujo, que fica responsável pela protagonista Raquel Acioly.





As gravações começaram na última segunda-feira (25) e geraram impasses com a prefeitura. Isso porque uma foto de Tais caracterizada como a mocinha da novela foi vazada, e a Globo pretendia divulgar o visual da personagem com uma estratégia específica, segundo o "F5", da "Folha de S. Paulo".





Mudança de visual

Para interpretar Solange Duprat, Alice Wegmann resolveu mudar o visual das madeixas. Wegmann deixou o comprimento dos fios acima dos ombros e também apostou na clássica franjinha, que virou marca registrada da heroína na primeira versão.

Reprodução Instagram - 27.11.2024 Alice Wegmann