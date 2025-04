Reprodução/@alicewegmann As intérpretes de Maria de Fátima e Solange levaram a amizade da ficção — que é por interesse da vilã — para a vida real.





O clima nos bastidores de " Vale Tudo " está quente e isso já não é mais segredo. No entanto, a tensão segue ganhando novos capítulos dia após dia. A novidade é que Bella Campos e Alice Wegmann compartilharam novas mensagens sugestivas.







As duas, que já haviam publicado possíveis indiretas para Cauã Reymond, o suposto pivô da confusão, voltaram a se posicionar. Desta vez, a intérprete de Maria de Fátima utilizou uma frase motivação.



"Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto", diz a mensagem de Bella. Já Wegmann foi além, e publicou um texto mais direto, enaltecendo o apoio feminino e criticando comportamentos machistas.

Divulgação Globo / Fábio Rocha Ator é apontado como protagonista de momentos polêmicos com colegas de elenco.





"Eis uma regra feminista de vida: nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá a mulheres que estejam o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher o desagrada, discute com ele ou estabelece um limite, e aí se descobre quem ele realmente é", diz o texto.



Vale lembrar que, nos últimos dias, a atriz que dá vida a Solange compartilhou uma foto ao lado de Bella, Carolina Dieckmann e Lucas Leto. "Delícia trabalhar com quem a gente gosta”, dizia a legenda.





A postagem foi vista como um recado para Reymond. No entanto, ela negou: "Gente? Não inventem! Indireta pra ninguém, é direta pra dizer que a gente tá trabalhando FELIZ!”



As informações recentes apontam que o galã protagonizou momentos controversos com colegas de "Vale Tudo", como Bella Campos e Humberto Carrão. Após o início da polêmica, Grazi Massafera e Mariana Goldfarb , ambas ex-esposas do ator, publicaram criticas veladas.