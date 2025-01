Reprodução/Instagram Alice Wegmann e colegas de elenco

Alice Wegmann agitou as redes sociais nesta segunda-feira (27) ao compartilhar um vídeo descontraído ao lado de Humberto Carrão e Lucas Leto, colegas de elenco na nova versão da novela Vale Tudo. O trio aproveitou a folga das gravações com muito gingado e momentos de diversão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

No registro, Alice aparece dançando a música Malvadinho com os colegas, celebrando o dia de calor. Após finalizarem a coreografia, que ainda contou com saltinhos sincronizados, os atores se jogaram no mar, mostrando a vibe leve dos bastidores da novela das 21h.





“Na folga, nós fazemos assim. Humberto e Lucas, e os saltinhos no final”, escreveu Alice na legenda, arrancando risadas dos fãs. Os colegas de elenco não deixaram de interagir na publicação.

“Que folga, hein?!”, brincou Humberto Carrão. Lucas Leto completou: “A vida presta”, em referência à famosa frase de Fernanda Torres. Os seguidores também não economizaram elogios e comentários divertidos.

“Alice e Carrão são meu ponto fraco”, declarou uma fã. “Os três redefinindo o conceito de tanto faz, hein?”, brincou outro internauta. Celebridades também entraram na onda do grupo. Tati Machado comentou: “Que vibe, que delícia!”.